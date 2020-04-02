Пекин, , 06:47 — REGNUM Министерство по вопросам ветеранов Китая обеспечило 55 тыс. рабочих мест для бывших военнослужащих в четырех ведущих китайских компаниях частного сектора, сообщает агентство Синьхуа.

В число этих компаний вошли сервис заказа такси Didi Chuxing, курьерская служба Shunfeng Express, а также гиганты электронной торговли JD.com и Alibaba Group. Охват предлагаемых должностей широк — от менеджеров по продажам до бухгалтеров, торговых представителей, механиков, менеджеров складов, водителей и так далее.

Военные ветераны могут добровольно выбрать место работы согласно предлагаемых рекомендаций или на основе их личных предпочтений и условий, сообщили в министерстве. Таким образом власти решают проблему трудоустройства ветеранов и отставных военных.