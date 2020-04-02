Москва, , 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.

Из них 754 протокола были выписаны за неисполнение предписаний должностного органа — статья 19.4 КоАП РФ, а еще 63 — за невыполнение в срок законного предписания надзорного органа — статья 19.5 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Госдума РФ приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

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