Хабаровск, , 06:45 — REGNUM Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова раскритиковала руководство Хабаровского края за недостаточную работу по выявлению COVID-19, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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Руководитель Роспотребнадзора РФ обратила внимание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на необходимость увеличения объемов тестирования на COVID-19.

«Хабаровский край при наличии 12 приборов тестирования не провел ни одного исследования», — подчеркнула Анна Попова.

При этом руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что тестированием на коронавирус занимаются все лаборатории ведомства на территории ДФО. В настоящее время в распоряжении территориальных подразделений ведомства имеется более 40,7 тыс. тест-систем. Тест-системы поставляются в регионы бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край показал худшие результаты в России по обустройству койкомест для лечения больных коронавирусной инфекцией.