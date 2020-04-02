Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом попросил новосибирцев доверять только официальным источникам информации. В штабе предупредили, что сообщения, которые были разосланы через мессенджеры и социальные сети, не соответствуют действительности. В том числе и о введении комендантского часа на территории области.

«В мессенджерах и социальных сетях распространяют информацию о том, что на территории региона введён комендантский час; в Колыванском, Новосибирском районах и других населённых пунктах области ограничен въезд и выезд; пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией госпитализируют в Куйбышевскую ЦРБ; администрации районов Новосибирска раздают «наборы для борьбы с коронавирусом». Все эти сообщения не соответствуют действительности. Актуальную официальную информацию публикует оперативный штаб», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 22:00 (время местное) 1 апреля в Новосибирске подтверждено десять случаев заражения COVID-19. Двое пациентов с коронавирусом выздоровели.

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