Магадан, Магаданская область, , 06:40 — REGNUM Некоторые службы такси в Магадане усилили меры профилактики: начали дезинфицировать салоны и выдали водителям защитные маски.

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Перед выходом на линию водители получают маски и специальный раствор для обработки салона, пишет MagadanMedia.

«Мы закупили маски водителям, они же обрабатывают свои машины. Это раствор «Жавельона». Мы его купили в аптеке, развели в пятилитровой канистре и разливаем по пульверизаторам перед сменой», — рассказали в такси.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения в Москве режима полной самоизоляции, пассажиропоток в метро снизился на 83 процента.