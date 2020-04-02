Чебоксары, 2 апреля 2020, 06:37 — REGNUM В Чувашии сняты с медицинского наблюдения 25 человек, вернувшиеся из-за рубежа и находившихся в режиме карантина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении врио главы республики Олег Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, на 1 апреля в Чувашии медицинское обследование прошли 1527 человек, под наблюдением остаются 874 жителя и 55 «контактных с больными с симптомами респираторных инфекций». Подтверждён один случай коронавируса.
Напомним, с 31 марта по 5 апреля в Чувашии действует режим самоизоляции для всех. С 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя.
Отметим, на 31 марта в Поволжье подтверждено 112 случаев коронавируса, из них 19 — в Татарии. Меньше всего выявленных заражённых — в Ульяновской области и Чувашии, по одному.