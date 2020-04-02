Новосибирск, , 06:29 — REGNUM В Новосибирске на 22:00 (время местное) 1 апреля было подтверждено десять случаев заражения COVID-19. Двое пациентов с коронавирусом выздоровели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Под наблюдением врачей остаются 6 683 новосибирца. Снято с наблюдения 2 164 человека.

«Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирской области — 2 575 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом — 52 человека», — уточняет оперштаб.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за 13 неделю 2020 года за помощью к врачам из-за ОРВИ и гриппа обратились 17 564 жителя Новосибирской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидпорога на 5,3%.

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