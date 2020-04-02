Вашингтон, , 06:28 — REGNUM США и еще 22 государства в Западном полушарии преступают к операции по борьбе с наркотиками, заявил американский президент Дональд Трамп 1 апреля в ходе брифинга.

По словам Трампа, для этого Пентагон должен выделить военные корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны. Целью операции называется удар по наркокартелям, которые «используют пандемию нового коронавируса, угрожая жизням американских граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года на всей территории США проводилась операция правоохранительных органов под названием «Неумолимое преследование», которая была направлена против наркокартелей и группировок, торгующих оружием.

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