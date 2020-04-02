Москва, , 06:28 — REGNUM Масштабное производство медицинских масок с 7 апреля будет развёрнуто более чем в 120 колониях Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщил 2 апреля журналистам глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«По данным, которые предоставила ФСИН, с 7 апреля начнут изготовление масок 122 колонии, в трех исправительных колониях 31 марта уже произвели 132 тысячи медицинских масок», — сказал сенатор.

По его словам, в системе исполнения наказаний уже проведена ревизия свободных мощностей, и в сложившейся ситуации колонии смогут быстро наладить выпуск срочной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморье к производству медицинских масок подключилось исправительное учреждение ГУФСИН. На первом этапе заключенные изготовят 84 тысяч масок.

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