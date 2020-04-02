Тюмень, , 06:23 — REGNUM В тюменском аэропорту Рощино в связи с пандемией закрыли залы повышенного комфорта для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Работа залов для VIP-клиентов приостановлена до 1 мая. Регистрация на рейсы производится только в общем зале.

Кроме того, в аэропорту соблюдается масочный режим для сотрудников, введены клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении новой коронавирусной инфекции.