Владивосток, , 06:26 — REGNUM В Приморье продуктовые магазины стали отказывать в обслуживании покупателям без защитных масок.

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В социальных сетях обсуждают нововведения, принятые в супермаркетах края, в частности в Уссурийске, где покупателям отказывают в обслуживании, если они пришли без маски, пишет PRIMPRESS.

Некоторые пользователи высказывают возмущение по поводу того, что требование иметь маску не сочетается с отсутствием масок в продаже.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая пациентка в Приморье излечилась от коронавируса.