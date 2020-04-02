Новосибирск, , 06:21 — REGNUM Всех пассажиров, которые накануне, 1 апреля, прибыли в Новосибирск из Таиланда, поместили в обсерватор. Об этом сообщает оперативный штаб.

На рейсе из Бангкока было 190 пассажиров, в том числе жители других регионов страны. Их разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень». Под наблюдением врачей они должны будут провести две недели. В официальной информации говорится, что «объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина».«Новосибирская область выполняет постановление главного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19, — уточняет оперштаб. — Тем, кто возвращается в страну, теперь необходимо организовать изоляцию и медицинское наблюдение в обсерваторах».Обсерваторы будут организованы и для всех следующих рейсов, прибывающих в аэропорт Толмачёво.