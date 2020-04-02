Пекин, , 06:17 — REGNUM В городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая будет создан центр изучения самых популярных романов китайского писателя Цзинь Юна, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Среди прочих целей проекта также числится создание целой производственной цепочки мировых боевых искусств, которые так подробно описываются в романах писателя. В связи с этим планируется также заниматься созданием фильмов, игры и приложений для виртуальной реальности, что не может не привлечь фанатов Цзиня, который является самым известным романистом в области боевых искусств всех времен.

В рамках проекта будет представлены тематические выставки, посвященные произведениям автора. Компании Wuxi Studios, Hengxin Shambala и China Mobile Games and Entertainment (CMGE) Technology Group объединятся вместе для продвижения работ писателя.

Напомним, что Цзинь Юн был уроженцем Гонконга, который прославился своими романами в жанре уся — приключения, в центре которых лежат боевые искусства. Цзинь скончался 30 октября 2018 года в возрасте 94 лет.