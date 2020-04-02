Москва, , 06:15 — REGNUM Семнадцать лечебных учреждений в итальянской Ломбардии прошли полную дезинфекцию, работа проведена с участием российских военных специалистов, сообщили 1 апреля журналистам в Минобороны России.

«Проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии», — сообщили в ведомстве.

Работа проводится в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Италии, вызванной распространением коронавируса COVID-19.

За последние сутки полная дезинфекция и санобработка проведена в трёх пансионатах, расположенных в населенных пунктах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида.

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