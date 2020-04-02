Красноярск, , 06:06 — REGNUM На утро 2 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции (плюс шесть случаев за сутки), из них четыре человека выздоровели. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве края, предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у семи человек (плюс один за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому в регионе находятся 10 866 человек (плюс 74 за сутки). Всего на коронавирус обследован 7421 человек (плюс 982 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим полной самоизоляции.

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