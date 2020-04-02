Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 215 417, из них 5116 — смертельные, 1 апреля сообщается на сайте американского Университета Джона Хопкинса.

Отмечается, что большая часть погибших от коронавируса приходится на город Нью-Йорк — 1374 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля командование ВМС США решило отправить на берег 2700 человек команды атомного авианосца «Теодор Рузвельт», на котором зарегистрировано около 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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