Хабаровск, , 05:59 — REGNUM Худшим в России стал Хабаровский край по наличию койко-мест для больных коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом на совете с главами регионов ДФО заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

Читайте также: Режим полной самоизоляции введён в Хабаровском крае

По информации полпреда, именно в Хабаровском крае создано наименьшее количество таких койко-мест в стране — всего 9, 98% от необходимого количества.

Койко-места при этом должны быть обеспечены кислородной подводкой, аппаратом ИВЛ, реанимационной аппаратурой. Оборудовать койки для больных COVID-19 в соответствии с нормативными требованиями главам регионов ДФО поручено в течение двух недель.

Всего на Дальнем Востоке подготовлено 2994 койко-места для лечения больных коронавирусом.

Минздрав РФ дополнительно закупит для регионов ДФО 38 аппаратов ИВЛ в течение месяца. Четыре новых медицинских госпиталя на 380 мест построит Минобороны России в субъектах Дальнего Востока, в том числе и в Хабаровском крае, а также на Камчатке, в Бурятии, Приморье.

До 3 апреля главам регионов ДФО поручено завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения, наличия медицинского оборудования. Они обязаны предоставить в Минвостокразвития данные о том, что уже есть, что планируется закупить, какая помощь еще нужна.

Юрий Трутнев каждую пятницу будет проводить совещания по видеосвязи для усиления контроля за ситуацией. Полпред подчеркнул, что губернаторы несут персональную ответственность за происходящее в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство регионов ДФО ввели режимы полной самоизоляции.