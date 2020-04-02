Тюмень, , 05:44 — REGNUM Тюменская областная дума путём заочного голосования поддержала просьбу правительства региона об ужесточении наказания за несоблюдение режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Нарушение, совершённое в период действия в регионе режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, влечёт отныне наложение административного штрафа на граждан в размере 2−3 тыс. рублей; на должностных лиц — 10−20 тыс. рублей; на юридические лица — 50−100 тыс. рублей.

Повторное нарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей; на юридические лица — до 150 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Напомним, режим самоизоляции введён в Тюменской области с 31 марта.