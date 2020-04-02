Мехико, , 05:29 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 1378 после выявления еще 163 пациентов с данным диагнозом, сообщил глава эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа 1 апреля в своем Twitter.

Кроме того, врачи держат под наблюдением еще 3827 человек, у которых может быть коронавирус нового типа.

Также за последние сутки в стране скончались восемь человек с COVID-19. Всего в Мексике зарегистрировано 37 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта власти Мексики объявили режим ЧС на всей территории страны из-за расширения распространения нового коронавируса.

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