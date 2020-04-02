Тюмень, , 05:22 — REGNUM В Тюменской области стартовал контролируемый отжиг сухой травы в целях создания заградительных противопожарных полос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Выжигание травы и прошлогодних порубочных остатков будет проводиться с соблюдением правил противопожарной безопасности до 10 апреля.

Оно производится в безветренную погоду на участках на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты.

Работы выполняют спасатели и сотрудники ГБУ ТО «Тюменская база наземной и авиационной охраны лесов» по заранее утвержденному плану.

«Не следует путать создание заградительных полос посредством контролируемого выжигания, которое проводят специалисты, и неконтролируемые палы, создающие угрозу населённым пунктам, объектам инфраструктуры, лесам. Самостоятельные выжигания травы незаконны и опасны», — отметил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.