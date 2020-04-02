Тюмень, 2 апреля 2020, 05:22 — REGNUM В Тюменской области стартовал контролируемый отжиг сухой травы в целях создания заградительных противопожарных полос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Выжигание травы и прошлогодних порубочных остатков будет проводиться с соблюдением правил противопожарной безопасности до 10 апреля.
Оно производится в безветренную погоду на участках на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты.
Работы выполняют спасатели и сотрудники ГБУ ТО «Тюменская база наземной и авиационной охраны лесов» по заранее утвержденному плану.