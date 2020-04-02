Челябинск, , 05:10 — REGNUM В Челябинской области ситуация с коронавирусом оценивается как удовлетворительная. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

Перед этим в регионе были выявлены шесть новых случаев заражения. Позднее Роспотребнадзор привёл данные ещё об одном факте заражения. Таким образом, число заболевших увеличилось на семь и достигло 21 человека. При этом двое уже поправились.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в регионе был введён жёсткий коронавирусный карантин. Это произошло несмотря на предыдущее заявление Текслера о том, что необходимости в такой мере нет.