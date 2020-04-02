Берлин, , 05:06 — REGNUM Пандемия нового коронавируса после своего окончания может заставить многие страны ввести требование на биологические паспорта для въезжающих к ним граждан. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, 2 апреля сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов Deutsche Bank, после завершения вспышки коронавируса страны будут не торопиться открывать свои границы, а туристическая отрасль придет к стабилизации одной из последних.

Авторы исследования отмечают, что, скорее всего, гости стран должны будут доказывать свой статус здоровья с помощью различных способов. Одним из них может стать биологический паспорт, который будет хранить в электронном виде данные, подтверждающие состояние здоровья его обладателя.

Кроме того, еще одной формой эпидемиологического контроля для въезжающих может стать самоизоляция по прибытию гостей на определенный промежуток времени.

Напомним, старший преподаватель Уральского федерального университета, востоковед Дмитрий Желобов заявил в интервью ИА REGNUM, что после завершения кризисной ситуации с коронавирусом в мире могут появиться медико-биологические спецслужбы с расширенными полномочиями.

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