Челябинск, , 05:04 — REGNUM Одной из причин введения в Челябинской области жёсткого коронавирусного карантина стало отношение населения к рекомендательным ограничениям. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что на улицах и в парках оставалось много граждан. «Мы не могли не реагировать на ту ситуацию, которая сложилась», — сказал Текслер.

Также он отмечает, что власть пытается удержать ситуацию на нынешнем контролируемом уровне. Важно, чтобы население оставалось дома, а эпидемия не начала выходить из-под контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткий карантин был введён 31 марта. Ранее Текслер заявлял, что не видит в нём необходимости.