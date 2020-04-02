Нассау, , 05:03 — REGNUM Первый летальный случай от заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован на Багамских островах, сообщил премьер-министр страны Губерт Миннис в официальном заявлении.

Сообщается, что первый случай смерти был зафиксирован 1 апреля. Миннис добавил, что в настоящее время на Багамах подтвержден 21 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в мире зафиксировано более 820 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Число летальных исходов от заболевания COVID-19 превысило 40 тысяч.