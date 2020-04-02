Симферополь, , 04:56 — REGNUM На подъезде к мосту через Керченский пролив с целью противодействия распространению коронавируса установлен контрольно-пропускной пост, сообщили в пресс-службе главы Крыма.

«Контрольно-пропускной пост установлен и начал свою работу с 0:00 2 апреля», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что пропускной режим на Крымском мосту вводится для контроля за распространением коронавируса. Блокпост позволит обеспечить сплошной мониторинг всех въезжающих, измерить температуру и собрать анкетные данные граждан.

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