Пекин, , 04:56 — REGNUM Все, кто не прописан в Пекине и прибыл в китайскую столицу за медицинской помощью, должны будут провести 14 дней под наблюдением, сообщили 1 апреля муниципальные власти города.

По словам представителя муниципальной комиссии здравоохранения Пекина Гао Сяоцзюня, межпровинциальный поток пациентов связан с увеличением риска заражения новым коронавирусом COVID-19, что крайне существенно в сложившейся ситуации.

По словам Гао, медицинские учреждения Пекина теперь должны сделать больший упор на оказания удаленной медицинской помощи там, где это возможно с целью минимизации рисков распространения инфекции.