Куньмин, Китай, , 04:49 — REGNUM Полиция провинции Юньнань схватила четырех подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков рамках двух уголовных дел, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

У подозреваемых было изъято 22,9 кг наркотиков. Пограничная полиция уезда Юнцин Дали-Байского автономного округа 16 марта схватила троих подозреваемых, у которых было при себе 7,6 кг героина в автомобиле. Пять дней спустя другой подозреваемый был схвачен полицией с 15,3 кг героина при нем.

Отметим, что провинция Юньнань является китайской передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма.