Москва, , 04:42 — REGNUM Необходимость продления в России мер социального дистанцирования отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на телесовещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», — сказала Голикова.

По её словам, решение о продлении должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, которая складывается в конкретном регионе.

Напомним, по данным на 1 апреля, в России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом (1880 из них — в Москве), 24 пациента погибли, 190 человек выздоровели.

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