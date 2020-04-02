Тюмень, , 04:37 — REGNUM В Тюменской области заблокированы более 300 тыс. льготных транспортных карт. Делается это, чтобы люди находились дома на время режима самоизоляции, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Помимо этого, тюменцев просят сообщать в «Тюменьгортранс» о кондукторах, которые работают без масок.

«Все транспортные службы обеспечены масками и средствами защиты для работников. Помогайте нам контролировать эти вопросы», — обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Напомним, режим самоизоляции действует в Тюменской области с 31 марта.

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