Шэньчжэнь, Китай, , 04:37 — REGNUM Город Шэньчжэнь на юге Китая возобновил строительство метро после снижения уровня экстренного реагирования, введенного в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

На конец марта более 57,6 тыс. человек занималось строительством 14 линий метро города, сообщили в компании Shenzhen Metro Group Co., Ltd. В настоящее время число задействованных в строительстве рабочих превысило оное в декабре 2019 года.

Как ожидается, Шэньчжэнь получит шесть новых линий метро в этом году, которые будут уже целиком запущены в эксплуатацию. Их протяженность составил 96,07 км, а общая протяженность городского метро превысит 400 км.