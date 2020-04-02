Хух-Хото, Китай, , 04:29 — REGNUM Более 66% территории Внутренней Монголии на севере Китая страдает от постоянной засухи, а площадь бедствия будет только увеличиваться с ближайшие пять дней, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в региональном метеорологическом бюро, площадь засухи в регионе достигла 65,97 млн гектар. Сейчас более 70% подверженных засухе территорий приходятся на пастбища для скота.

В бюро сообщили, что на большей части засушливых районов ожидается мало осадков и серьезные температурные колебания в ближайшие пять дней, в связи с чем площадь засухи только продолжит расти.