Москва, , 04:27 — REGNUM Не делать запасы и не приобретать продукты впрок в период пандемии коронавируса рекомендовали эксперты Роспотребнадзора. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания», — объяснили свою рекомендацию в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что длительный срок хранения продуктов дома может привести к их порче и, тем самым, нанести вред здоровью.

В ведомстве также дали подробные рекомендации по выбору продуктов в магазине и при дистанционном заказе.

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