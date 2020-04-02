Владивосток, , 04:52 — REGNUM Правительство Приморья отменило на три месяца арендные платежи за краевое имущество для восьми направлений малого и среднего бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Предприниматели, арендующие земельные участки или недвижимость, находящиеся в собственности края, по заявлению могут освободиться от оплаты арендных платежей с 18 марта по 18 июня — такую дополнительную форму поддержки малого и среднего бизнеса приняли в Приморье по распоряжению краевого правительства.

«Помочь снизить издержки для малого и среднего бизнеса, который оказался в непростой ситуации — это основная задача. Одна из принятых мер — освобождение от арендной платы компаний туристической отрасли и сферы услуг, которые пользуются краевой собственностью. Пока мы предусмотрели такую возможность на три ближайших месяца», — заявил зампред правительства края Константин Шестаков.

Воспользоваться льготой смогут предприниматели, занимающиеся авиаперевозками, организацией досуга и развлечений, туристическим и гостиничным бизнесом, организацией общественного питания, дополнительным образованием, организацией конференций и выставок, предоставлением услуг парикмахерских и салонов красоты.

«Также после окончания льготного периода предприниматели могут получить отсрочку по внесению арендной платы на период с 19 июня по 19 сентября. Полностью платежи должны быть погашены до 31 декабря 2020 года», — разъяснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье утверждён перечень товаров первой необходимости.