Пекин, , 04:17 — REGNUM В городе Ухане, столице центральной китайской провинции Хубэй выявлен новый «импортный» случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Это первый «импортный» случай заражения новым коронавирусом в Ухане, который является также эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. Заразившимся оказался приезжий из Великобритании.

Всего в провинции подтверждено 47 бессимптомных пациентов с новым коронавирусом, в связи с чем общее число находящихся под медицинским наблюдением пациентов достигло 982 в регионе, где выявлено в общей сложности 67 802 заразившихся COVID-19.