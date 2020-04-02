Москва, , 04:16 — REGNUM Вынужденный отдых в России на этой неделе коснулся 12,7 млн жителей России, подсчитали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего меры по обеспечению безопасности граждан во время распространения коронавируса коснулись сферы образования. Там, по информации аналитиков, на отдых отправились до 4,7 млн человек.

В профессиональной, научной и технической деятельности на каникулы отправились около 1,4 млн человек, еще столько же — из сферы непродовольственной розничной торговли.

По оценке экспертов, общие затраты работодателей на сохранение зарплат на этой неделе составят примерно 123,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Эта мера принята для минимизации последствий распространения коронавируса.

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