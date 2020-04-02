Владивосток, , 04:52 — REGNUM Вторая пациентка, победившая коронавирусную инфекцию, выписана в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее женщина поступила в медучреждение после прибытия из-за границы, когда болезнь только начиналась, благодаря чему своевременно получала всю необходимую медицинскую помощь.

«Двое пациентов успешно вылечены и выписаны домой. В инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся три пациента с положительной пробой на новый коронавирус», — рассказали в краевом минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье предварительно установлен пятый случай коронавируса.