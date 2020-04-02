Москва, , 03:48 — REGNUM Российская полиция привлекла к административной ответственности 1250 человек, которые прибыли из-за рубежа и нарушили установленные запреты, введенные в период распространения коронавируса, сообщили 1 апреля в пресс-центре МВД России.

«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.

В отношении нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Так, по ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение) составлено 754 протокола, по ст. 18.8 (нарушение правил въезда или пребывания) — 433, по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение предписания) — 63 протокола.

Работа с гражданами проводится в общественных местах и в основном связана с разъяснением введённых в России ограничений.

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