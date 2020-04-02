Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Издательская компания Kalypso Entertainment и студия Limbic Entertainment объявили, что их игра Tropico 6 выйдет выйдет на платформе Switch. Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

К сожалению, пока нет информации о дате и даже о сроках релиза, компании также не выпустили соответствующий трейлер. Они также не сообщили никаких деталей о том, получит ли игра какие-то новые функции, которые можно реализовать на этой портативной консоли Nintendo. Ожидается, что это информация появится позже.

Релиз Tropico 6 состоялся 6 марта 2019 года. Игра предлагает геймерам выступить в качестве руководителя небольшого островного государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls