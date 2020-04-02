Москва, , 03:41 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции нового типа в России должна закончиться к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров 1 апреля в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Он добавил, что пик распространения заболевания еще не наступил. По оценкам Никифорова, это должно произойти не ранее середины следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что вспышка коронавируса в России может быть устранена в течение трех месяцев.

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