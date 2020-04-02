Москва, , 03:32 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в правительство РФ с просьбой оценить целесообразность закупки сувениров Центральной базовой таможней на 2 млн рублей, сообщили 1 апреля в пресс-службе движения.

По данным ОНФ, в период кризисной ситуации таможня планировала приобрести сувениры «с художественной обработкой металла», в том числе 16 икорниц на сумму более 300 тыс. рублей, 30 кубков за 700 тыс. рублей и 20 наградных ковшей почти за миллион рублей.

В свою очередь, в Федеральной таможенной службе сообщили, что закупка была отменена, а предметы планировалось использовать для поощрения таможенников и ветеранов таможенной службы.

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