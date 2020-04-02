Лхаса, Китай, , 03:19 — REGNUM Всестороннее автоматизированное метеорологическое наблюдение стартует в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Предполагается, что с переходом на автоматизированную систему наблюдения за погодой, работа в ручном режиме, впрочем, как и дневные смены, будут отменен. Тем не мнее, ручное наблюдение сохранится за чрезвычайными ситуациями в регионе.

Как сообщили в метеорологическом бюро региона, рабочая нагрузка по наблюдение за погодой будет снижена на 30%, однако частота замеров показателей автоматизированной системой — от четырех до восьми раз выше, чем в ручном режиме.