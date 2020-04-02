Ухань, Китай, , 03:11 — REGNUM Рестораны, книжные магазины и парикмахерские постепенно открываются в городе Хуангане близ Уханя, столицы провинции Хубэй города Уханя, эпицентра эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Согласно постановлению властей города, весь бизнес, который напрямую и тесно связан с повседневной жизнью жителей, будет постепенно открываться. В Хуангане 18 марта были выписаны последние два заразившиеся коронавирусом в городе, с тех пор новых случаев заражения выявлено не было.

Хуанган является вторым по населенности городом центральной китайской провинцией Хубэй с населением 7,5 млн человек. Также в городе было выявлено второе по величине число случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 2907 заразившихся, включая 125 скончавшихся.