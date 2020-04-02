Москва, , 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, по новым правилам сотрудники ФСО смогут применять «физическую силу, спецсредства, оружие и боевую технику» в случае, если они исполняют законный приказ.

Напомним, Федеральная служба охраны — специальная служба, отвечающая за контроль и надзор в сфере государственной охраны, а также президентской, правительственной и других видов спецсвязи и информации, предоставляемых государственным органам.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС