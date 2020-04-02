Буэнос-Айрес, , 02:57 — REGNUM Консул Чили в аргентинском городе Розарио скончался от заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского МИД.

Ранее МИД Чили сообщал, что дипломат Фернандо Лабра заболел COVID-19 во время своего пребывания в Чили и был госпитализирован уже при возвращении в Аргентину. В свою очередь министерство здравоохранения аргентинской провинции Санта Фе сообщило в официальном заявлении, что в регионе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. По их данным, умерший был гражданином Чили возрастом старше 60 лет. Других подробностей не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта режим строгого карантина был введен в ряде районов чилийской столицы Сантьяго-де-Чили. На тот момент в стране было зарегистрировано 1142 случая заражения коронавирусом нового типа.

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