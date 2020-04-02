Ухань, Китай, , 02:57 — REGNUM Авиакомпания Hainan Airlines частично возобновит рейсы до некоторых городов провинции Хубэй, которая раньше была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Авиакомпания прежде всего возобновит рейс по направлению Санья-Тяньцзинь транзитом через город Сянъян в провинции Хубэй частотой четыре рейса в неделю. Кроме того, возобновятся полеты по линии Санья-Хух-Хото транзитом через другой город в Хубэяя — Шиянь частотой три рейса в неделю.

Уханьский аэропорт «Тяньхэ» продолжает восстанавливать работу внутренних маршрутов, которая продлится до 8 апреля. Hainan Airlines также возобновит рейсы от столицы провинции города Уханя до семи городов Китая, включая города Хайкоу, Санья и Тайюань.

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