Рига, , 02:51 — REGNUM Covid-19 инфицированы 11 сотрудников Неотложной скорой помощи (NMPD), заявила глава службы Лиене Ципуле, пишет портал LSM.

По информации NMPD речь идёт не о врачебных бригадах, а о сотрудниках диспетчерской службы. Часть сотрудников ещё ожидают результаты тестирования. Была произведена дезинфекция помещения. В Даугавпилсе к работе привлечены, ушедшие на пенсию сотрудники и студенты.

Скорая помощь в Латвии давно находится в ситуации недофинансирования. Накануне пандемии Covid-19, как сообщало ИА Регнум, руководство NMPD из-за недостатка сотрудников планировало сократить количество медицинских сотрудников в бригаде Скорой до одного человека и обучить водителей навыкам оказания первичной медицинской помощи. Пока нет ни одного позитивного результата на Covid-19 непосредственно у членов бригад Скорой помощи, подчеркнула Ципуле.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.