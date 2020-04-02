Иерусалим, , 02:41 — REGNUM Положительный результат на коронавирус нового типа дали анализы министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги, 1 апреля сообщает газета Jerusalem Times со ссылкой на представителя ведомства.

Супружеская чета будет помещена на карантин. Линцман продолжит удаленно выполнять свои должностные обязанности.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля закончилась самоизоляция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на которую он ушел после обнаружения у одного из его советников коронавирусной инфекции нового типа.

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