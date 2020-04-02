Роквилл, США, , 02:36 — REGNUM Bethesda сообщила, что она передумала проводить летом 2020 года онлайн-мероприятия, которые должны были стать заменой её выступлению на выставке E3 2020. Об этом 1 апреля сообщил портал Screen Rant.

Первым о решении компании сообщил её менеджер Пит Хаинс на своей странице в Twitter. Он написал, что из-за проблем, возникших по причине эпидемии коронавируса, Bethesda не будет проводить никаких мероприятий в июне 2020 года, в том числе в сети.

При этом он отметил, что компании есть что рассказать о её текущих проектах и сообщил, что она опубликует соответствующую информацию «в ближайшие месяцы».

https://twitter.com/DCDeacon/status/1245353441435811840

Организаторы ежегодной выставки видеоигр E3 сообщили об отмене мероприятия 11 марта 2020 года. E3 2020 должна была пройти с 9 по 11 июня 2020 года в Лос-Анджелесе (США).

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