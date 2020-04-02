Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Количество выпускаемых в США аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в скором времени превысит внутренний спрос и Вашингтон сможет направлять лишние изделия в другие страны, заявил американский президент Дональд Трамп 1 апреля на встрече с журналистами.

Аппарат ИВЛ Medprofy

Среди государств, куда могут быть переданы аппараты, Трамп назвал Италию, Францию и Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории США превысило 200 тысяч.

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