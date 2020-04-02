Москва, , 01:58 — REGNUM Три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Москве, 2 апреля сообщает оперативный штаб российской столицы по ситуации с коронавирусом.

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Покойные были в возрасте от 63 до 72 лет и имели сопутствующие заболевания. Одна из пациенток недавно побывала за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля сообщалось о семи летальных случаев за прошедшие сутки среди больных с положительными анализами на коронавирус.

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